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18:34, 13 июня 2020

Родственники Джорджа Флойда намерены подать иск к экс-полицейскому, которого обвиняют в его непредумышленном убийстве

Родственники афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к бывшему полицейскому, которого обвиняют в его непредумышленном убийстве. Об этом в эфире Си-эн-эн сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. Обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству предъявили еще троим полицейским, участвовавшим в задержании Флойда. Всех четверых из полиции уволили. Смерть афроамериканца спровоцировала в ряде штатов волну беспорядков и протестов, против ущемления прав темнокожих.



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