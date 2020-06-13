Родственники Джорджа Флойда намерены подать иск к экс-полицейскому, которого обвиняют в его непредумышленном убийстве

Родственники афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к бывшему полицейскому, которого обвиняют в его непредумышленном убийстве. Об этом в эфире Си-эн-эн сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп. Обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству предъявили еще троим полицейским, участвовавшим в задержании Флойда. Всех четверых из полиции уволили. Смерть афроамериканца спровоцировала в ряде штатов волну беспорядков и протестов, против ущемления прав темнокожих.
2020-06-13T18:34:33+03:00
2020-06-13T18:34:33+03:00
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18:34, 13 июня 2020
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