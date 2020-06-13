В Омске отремонтировали газопровод, поврежденный молнией

Из-за возникшего пожара без газа остались более 66 тыс. потребителей. Как передает Интерфакс, аварийно-восстановительные работы завершены, после полудня газ начал поступать потребителям.
2020-06-13T18:33:44+03:00
2020-06-13T18:33:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659882-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 13 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…