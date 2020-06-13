Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что россиянам нужно быть готовыми поменять планы на летний отдых

По его словам, все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Говорить о полном снятии ограничений, введенных в регионах, по оценке министра преждевременно — 21 регион «пока спокоен», однако в остальных еще идут эпидемиологические процессы.
2020-06-13T18:32:35+03:00
2020-06-13T18:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 13 июня 2020
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