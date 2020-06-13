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18:32, 13 июня 2020

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,4 млн человек, более 418 тыс. умерли

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число заболевших по всему миру составляет 7,65 млн, скончались 425 тыс. человек.



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