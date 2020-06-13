В Великобритании сегодня небольшим парадом с выносом знамени отметили официальный день рождения королевы Елизаветы II

Церемония из-за пандемии коронавируса в этом году прошла с ограниченным числом участников и весьма скромно.

Традиционная церемония с военным парадом прошла в Виндзорском замке и носила камерный характер. Королева, которая свой настоящий день рождения встречает весной, во второй раз со времени начала пандемии появилась на публике. В сегодняшней церемонии, организованной с соблюдением мер дистанцирования, приняли участие только солдаты первого батальона гвардии Уэльса, которые сейчас охраняют замок, музыкальное сопровождение торжеств обеспечил оркестр так называемой домашней дивизии. Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась еще при короле Георге II в 18 столетии, он родился поздней осенью, но любил встречать свой день рождения летом. Обычно парад продолжается несколько часов, а начинается он с торжественного появления всех членов королевской семьи перед подданными. В параде ежегодно принимают участие около 1400 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей, а тысячи людей заполняют площадь и улицы возле Букингемского дворца. С тех пор как Елизавета II в 1952-м стала королевой Великобритании, она почти ни разу не пропустила этот парад. Исключение было сделано лишь однажды, в 1955 году, когда парад был отменен из-за железнодорожной забастовки. Сегодня формат тожеств претерпел существенные изменения.

21 апреля королева Елизавета II отпраздновала свой 94-й день рождения. Официальная церемония проводится во вторую субботу июня каждого года.