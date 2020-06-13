Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не приняла его извинения

Артист ранее записал видеообращение, в котором просил прощения и пообещал оказать помощь.

Извинения Ефремова в семье Захарова сочли запоздалыми, рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он подчеркнул: никакого мирного урегулирования не будет, и ни на извинения, ни на денежную компенсацию со стороны известного артиста родственники погибшего в центре Москвы водителя фургона не согласятся. Таким образом, они намерены добиваться справедливого, по их мнению, решения суда, заключил Добровинский.

Сам Ефремов, впервые выступивший с видеообращением после резонансной аварии с его участием, уверяет: ответственности за свой поступок не будет пытаться избежать. А предложенная им денежная помощь на самом деле не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину.

В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом, его обвинили в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Инцидент произошел в начале недели на Смоленской площади, когда Ефремов на своей машине пересек встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от множественных травм. Ефремов в ходе судебного заседания по мере пресечения согласился с обвинением и назвал смертельное ДТП с его участием «чудовищным».

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.