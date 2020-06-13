В Москве простились с правозащитником Сергеем Мохнаткиным

Он умер на 67 году жизни.

Родные, близкие и друзья собрались в Сахаровском центре, чтобы проводить в последний путь Сергея Мохнаткина и сказать слова памяти и благодарности. Люди стали приходить еще задолго до начала церемонии, приносили букеты цветов – яркие летние букеты и красные траурные гвоздики. В зале установили несколько портретов правозащитника разных лет, на одном он просто улыбается, на другом выступает с речью. Вспомнить Сергея Мохнаткина пришли многие из тех, кто участвовал вместе с ним в политических акциях протеста.

Глава движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Эху Москвы» назвал Сергея Мохнаткина смелым и самоотверженным человеком, который приносил себя в жертву.

В свою очередь подруга по переписке Карина Старостина рассказала, что даже на расстоянии и сам находясь в очень тяжелой ситуации Сергей Мохнаткин старался помочь своим друзьям и даже совсем незнакомым людям.

Из-за распространения коронавируса церемония прощания проходила при соблюдении необходимых мер предосторожности, все были в масках и перчатках. В зале разрешили одновременно пустить не более 30 человек, примерно столько и приехали в Сахаровский центр.

Сергей Мохнаткин 10 лет своей жизни провел в заключении, против него было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с участие в акциях протеста. В 2016 году конвоиры сломали ему позвоночник. Полгода назад он перенес операцию и долгое время находился в больнице, несколько дней назад попал в реанимацию.

Впервые правозащитник был осужден за участие на митинге 31 декабря 2009 года из-за драки с полицейским.