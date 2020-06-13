Голикова: Россия прошла пик заражений коронавирусом 11 мая

Россия прошла пик заражений коронавирусом 11 мая. Об этом, как передает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Именно в этот день Владимир Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней. По словам вице-премьера, с конца марта суточный прирост заболевших сократился в 16 раз. Голикова ой, на первый этап снятия ограничительных мер вышли 43 региона.В эфире телеканала 360 Голикова также рассказала, что на сегодняшний на первый этап снятия ограничительных мер вышли 43 региона, шесть субъектов находятся уже на втором этапе. Остальные регионы пока на пути к первому этапу.

Статистика по смертности за апрель не была опубликована вовремя из-за нехватки данных. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Информация по смертности есть, но она нуждается в уточнении, — пояснила Татьяна Голикова.