Число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» отныне будет постоянным — десять фильмов

Соответствующее правило утвердила Американская киноакадемия. Правило будет применяться уже с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году. C 2009 года количество номинантов в главной категории «Оскара» не должно было превышать десяти, но при этом могло быть меньше этого количества.