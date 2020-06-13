Число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» отныне будет постоянным — десять фильмов

Соответствующее правило утвердила Американская киноакадемия. Правило будет применяться уже с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году. C 2009 года количество номинантов в главной категории «Оскара» не должно было превышать десяти, но при этом могло быть меньше этого количества.
2020-06-13T17:34:28+03:00
2020-06-13T17:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 13 июня 2020
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