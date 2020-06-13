Тысячи протестующих вышли на демонстрации в защиту памятников от вандализма

Как сообщает BBC, демонстранты собрались на улице Уайтхолл, а также у накрытого в целях безопасности памятника Уинстону Черчиллю на парламентской площади. Протестующие поют национальный гимн и скандируют «Англия». Сторонники правых движений и футбольные фанаты ранее заявили, что приедут в Лондон на выходные, чтобы защитить от вандализма памятники английским историческим деятелям. Между тем, акция протеста против расизма и фашизма под лозунгом Black Lives Matter , должна пройти от Гайд-парка до Уайтхолла после 17 часов по местному времени. Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма.
2020-06-13T17:33:37+03:00
2020-06-13T17:33:53+03:00
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17:33, 13 июня 2020
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