Вахтовики из поселка компании «ВАД» в Карелии, в котором был выявлен очаг коронавируса, болеют бессимптомно. Как сообщила пресс-служба компании, тестирование Роспотребнадзора дало условно положительный результат у 50 человек, у 13 из них обнаружили пневмонию в легкой форме. Все заболевшие сейчас находятся в специализированных COVID-отделения. Сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию на территории стройгородка, рабочие проживают в нем автономно. На объект доставлен дополнительный запас медикаментов, дезинфицирующих средств, продуктов и топлива.
2020-06-13T17:32:15+03:00
2020-06-13T17:32:15+03:00
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17:32, 13 июня 2020
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