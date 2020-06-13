Вахтовики из поселка компании «ВАД» в Карелии, в котором был выявлен очаг коронавируса, болеют бессимптомно. Как сообщила пресс-служба компании, тестирование Роспотребнадзора дало условно положительный результат у 50 человек, у 13 из них обнаружили пневмонию в легкой форме. Все заболевшие сейчас находятся в специализированных COVID-отделения. Сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию на территории стройгородка, рабочие проживают в нем автономно. На объект доставлен дополнительный запас медикаментов, дезинфицирующих средств, продуктов и топлива.