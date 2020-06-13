Елена Супонина: Главы МИД Ирана и России обсудят взаимодействие в Сирии, а также ситуацию в Ираке на встрече в Москве

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудят взаимодействие в Сирии, а также ситуацию в Ираке во время визита главы МИД Ирана в Москву. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

«Глава МИД Ирана в первую очередь будет обсуждать с российским коллегой двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в Сирии, где Тегеран сохраняет свои интересы. Трехстороннее взаимодействие между Россией, Турцией и Ирана – то, что получило название процесса в Астане; несмотря на переименование города, сам процесс продолжает так называться. Иран, Турция и Россия нуждаются друг в друге в отношении Сирии. Кроме того, иранский министр будет обсуждать ситуацию в Ираке», — сказала она.

Е.Супонина добавила, что также будет обсуждаться вопрос американских санкций в отношении Ирана. «Некоторые вопросы, касающиеся контроля над вооружением, сейчас стоят очень остро, потому что соответствующие договоренности истекают осенью этого года. Они говорили об ограничениях торговли вооружением с Ираном. Сейчас необходимости в этих ограничениях с законодательной точки зрения отпадет, но между тем американцы захотят сделать так, чтобы эти ограничения сохранились. Все эти коллизии будут обсуждаться, бесспорно, между Зарифом и Лавровом», — отметила она.

Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Россию может состояться 16 июня, сообщила 11 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. До этого глава МИД Ирана планирует посетить Анкару.