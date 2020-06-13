Компания Илона Маска Спейс-Икс увеличила свою орбитальную группировку после очередного запуска ракеты Фалкон-9

В космос были отправлены 58 микроспутников Старлинк для доступа в интернет, а также три аппарата Скай Сат компании Планет Лабс, оборудованные телескопами для мониторинга поверхности Земли. По традиции Спейс-Икс трансляция старта велась в он-лайн режиме и все желающие могли видеть, как Фалкон-9 отрывается от Земли. 9 минут спустя первую ступень ракеты приземлили, а вернее приводнили на платформу «Оф корс ай стил лав ю» в Атлантическом океане. Магия числа девять этим не ограничивается. Этот запуск был девятым по программе Старлинк. Предыдущий прошел 4 июня и на орбиту были доставлены шесть десятков спутников. которые обеспечивают доступ в интернет по всей планете, причем достигается это за счет небольших устройств весом менее 500 килограммов.

Всего в околоземном пространстве сейчас находятся более 500 различных аппаратов.