Смертность от коронавируса в Петербурге оказалась в десять раз выше, чем утверждали в Смольном

Данные опубликовал федеральный Росстат.

По данным Росстата, в апреле в Петербурге скончались более трехсот пациентов, у которых был подтвержден Ковид-19. Из них коронавирус стал основной причиной смерти более чем у ста шестидесяти человек, еще примерно у тридцати — инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В тоже время чиновники Смольного ранее публиковали совершенно иную информацию. По их статистике, в Северной столице в апреле от Ковид-19 умерли примерно тридцать человек. Пока что в городской администрации не комментировали это расхождение данных. Добавлю, сегодня же губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое ослабляет карантинный режим. С понедельника в Петербурге откроются парикмахерские, мебельные магазины и сервисы по ремонту велосипедов. При этом в документе отдельно подчеркивается, что запрет на массовые мероприятия не касается проведения Парада Победы, который состоится 24 июня.

В Петербурге, по официальным данным, коронавирусную инфекцию выявили более чем у 20-ти тысяч человек, скончались почти 600 пациентов. Но это без учета новой информации от Росстата.