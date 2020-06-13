Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован, его тушили 18 часов

Взрыв на станции с последующим возгоранием произошел накануне вечером. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. В тушении участвовали 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. По факту пожара в республике возбуждено уголовное дело. Прокуратура уже начала проверку.