Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован, его тушили 18 часов

Взрыв на станции с последующим возгоранием произошел накануне вечером. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. В тушении участвовали 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. По факту пожара в республике возбуждено уголовное дело. Прокуратура уже начала проверку.
2020-06-13T17:02:59+03:00
2020-06-13T17:02:59+03:00
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17:02, 13 июня 2020
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