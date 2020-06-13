Пожар в Казани на газораспределительной станции компании «Газпром сжиженный газ» ликвидирован

Как сообщает МЧС, возгорание с последующим взрывом произошло накануне при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные хранилища. В результате взрыва обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Специалисты республиканского министерства Экологии превышения ПДК вредных веществ не выявили.