Пожар в Казани на газораспределительной станции компании «Газпром сжиженный газ» ликвидирован

Как сообщает МЧС, возгорание с последующим взрывом произошло накануне при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные хранилища. В результате взрыва обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Специалисты республиканского министерства Экологии превышения ПДК вредных веществ не выявили.
2020-06-13T16:39:10+03:00
2020-06-13T17:33:15+03:00
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16:39, 13 июня 2020
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