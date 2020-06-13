Компания SpaceX успешно вывела на орбиту еще 58 спутников проекта Starlink

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже трижды, посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Starlink — программа глобального интернета, в рамках которой SpaceX намерена к 2021 году обеспечить весь мир широкополосным доступом в сеть. Для этого в общей сложности планируется отправить на орбиту до 42 тысяч спутников.
2020-06-13T16:34:50+03:00
2020-06-13T16:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 13 июня 2020
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