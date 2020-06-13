Власти решили упростить процедура получения социальной помощи в России

В соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, россиянам больше не придется собирать справки для получения пособий и выплат в том числе семьям с детьми от трех до семи лет. Работа по сбору необходимой информации будет возложена на профильные госорганы. Для назначения выплат региональные власти получат доступ к базам данных Фонда социального страхования, ПФР, Росреестра и ФНС.