Власти решили упростить процедура получения социальной помощи в России

В соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, россиянам больше не придется собирать справки для получения пособий и выплат в том числе семьям с детьми от трех до семи лет. Работа по сбору необходимой информации будет возложена на профильные госорганы. Для назначения выплат региональные власти получат доступ к базам данных Фонда социального страхования, ПФР, Росреестра и ФНС.
2020-06-13T16:34:29+03:00
2020-06-13T16:34:29+03:00
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16:34, 13 июня 2020
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