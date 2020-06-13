Павильоны ВДНХ откроются для посещения с 16 июня

Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, Музей ВДНХ, центр славянской письменности «Слово», центр «Космонавтика и авиация» будут ждать гостей со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. В зависимости от размеров помещения внутри смогут одновременно находиться от 10 до 100 посетителей. Выходной день — понедельник.
2020-06-13T16:33:57+03:00
2020-06-13T16:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 13 июня 2020
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