Росстат: В России в апреле умерли 2 712 человек с подтвержденным заражением коронавирусом

В России в апреле умерли 2 712 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Такие цифры приводит Росстат. МБХ-медиа обращает внимание на то, что данные ведомства значительно превосходит порядок отчетных цифр оперативного штаба, который 1 мая сообщал о примерно 1 100 жертвах COVID-19. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность от COVID-19 в апреле составила 2,6 процента от общего числа выявленных заражений.
2020-06-13T16:33:30+03:00
2020-06-13T16:33:30+03:00
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16:33, 13 июня 2020
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