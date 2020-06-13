Росстат: В России в апреле умерли 2 712 человек с подтвержденным заражением коронавирусом

В России в апреле умерли 2 712 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Такие цифры приводит Росстат. МБХ-медиа обращает внимание на то, что данные ведомства значительно превосходит порядок отчетных цифр оперативного штаба, который 1 мая сообщал о примерно 1 100 жертвах COVID-19. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность от COVID-19 в апреле составила 2,6 процента от общего числа выявленных заражений.