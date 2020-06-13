Сильный ветер повалил более сорока деревьев, однако никому это не причинило вреда. Об этом журналистам рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. В особенности пострадали Восточный и Северо-Западный округа. Справиться с последствиями стихийного бедствия помогло заблаговременное объявление режима повышенной готовности, что позволило вывести на улицы 155 сотрудников коммунальных служб и 50 единиц техники. Этой ночью в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. Синоптики сообщили, что не устоял и рекорд для этого дня, который был установлен в 1963 году. Среднемесячная норма для июля составляет 75 миллиметров. Двадцать с лишним пролилось на город всего на несколько часов. Это не первое испытание и для ливневой системы города. По словам коммунальщиков она справилась с ударом. Подтоплений в Москве не было.
Сегодня в городе тоже ненастная и ветреная погода, но дождь не столь сильный, как накануне.
Власти города подсчитывают урон, который нанес Москве сильный ливень, накрывший столицу прошедшей ночью
Сильный ветер повалил более сорока деревьев, однако никому это не причинило вреда. Об этом журналистам рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. В особенности пострадали Восточный и Северо-Западный округа. Справиться с последствиями стихийного бедствия помогло заблаговременное объявление режима повышенной готовности, что позволило вывести на улицы 155 сотрудников коммунальных служб и 50 единиц техники. Этой ночью в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. Синоптики сообщили, что не устоял и рекорд для этого дня, который был установлен в 1963 году. Среднемесячная норма для июля составляет 75 миллиметров. Двадцать с лишним пролилось на город всего на несколько часов. Это не первое испытание и для ливневой системы города. По словам коммунальщиков она справилась с ударом. Подтоплений в Москве не было.