Власти города подсчитывают урон, который нанес Москве сильный ливень, накрывший столицу прошедшей ночью

Сильный ветер повалил более сорока деревьев, однако никому это не причинило вреда. Об этом журналистам рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. В особенности пострадали Восточный и Северо-Западный округа. Справиться с последствиями стихийного бедствия помогло заблаговременное объявление режима повышенной готовности, что позволило вывести на улицы 155 сотрудников коммунальных служб и 50 единиц техники. Этой ночью в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. Синоптики сообщили, что не устоял и рекорд для этого дня, который был установлен в 1963 году. Среднемесячная норма для июля составляет 75 миллиметров. Двадцать с лишним пролилось на город всего на несколько часов. Это не первое испытание и для ливневой системы города. По словам коммунальщиков она справилась с ударом. Подтоплений в Москве не было.



Сегодня в городе тоже ненастная и ветреная погода, но дождь не столь сильный, как накануне.