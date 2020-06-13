Бразильская нефтегазовая компания Petrobras не будет нанимать танкеры, побывавшие в течение года в портах Венесуэлы

Это связано с санкциями, которые США намерены ввести в отношении судов, чтобы продемонстрировать запрет на торговлю с Каракасом. Как сообщает агентство Рейтер, речь идет о 25 супертанкерах вместимостью до 2 миллионов баррелей нефти и других более мелких судов. Ранее стало известно, что танкеры возвращаются из венесуэльских вод на фоне планов американских властей.

