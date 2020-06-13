Правительство разрешило назначать пособия и выплаты россиянам без предоставления справок

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимые для оформления выплат данные государственные органы получат сами в рамках взаимодействия своих структур и ведомств. Россиянам не придется лично собирать справки. Это относится к Фонду социального страхования, Пенсионному фонду, Росреестру и Федеральной налоговой службе. Распоряжение Михаил Мишустин подписал в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Президент поставил правительству задачу создать условия для получения гражданами социальной помощи простым и доступным способом. В частности, это касается пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Распоряжение правительства предусматривает расширение информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Сейчас у них нет доступа к ряду сведений.



Дополнительные выплаты власти выделят группам россиян, наиболее пострадавшим от мер, связанных с предотвращением распространения коронавируса.