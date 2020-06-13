Глава СК поручил проверить дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Накануне на расследование, ведущееся в отношении Элины Сушкевич и Елены Белой, обратил внимание президента директор НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль. Во время награждения медалью Героя Труда в Москве он сказал, что готов выступить в суде и пояснить, почему это неправильно.

Внимание руководителя Следственного комитета поможет разобраться с делом – такое мнение в разговоре с «Эхом Москвы» высказал адвокат одной из обвиняемых Тимур Маршани. Маршани подчеркнул, что расследование должно быть прекращено за отсутствием состава преступления.

Само дело было заведено в позапрошлом году. По версии следствия, неонатолог, выполняя поручение главврача, ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния, после чего тот скончался. В поддержку медиков выступили их коллеги, назвавшие обвинения абсурдными.

