Алексей Малашенко ожидает, что встреча глав МИД Ирана и РФ будет «очень содержательной»

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко ожидает, что встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве будет «очень содержательной». Такое мнение А.Малашенко высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Та ситуация, которая давно возникла в Сирии, еще накладывается на ситуацию в Ливии, где очень непростые российско-турецкие отношения. Я думаю, что разговор будет очень обширным и содержательным. Конечно, иранцы в Ливии не имеют прямых интересов, но, тем не менее, узнать, на что там рассчитывают турки и какая будет координация между политикой в Сирии и в Ливии и между Россией и Турцией и как на этом может сыграть Иран – я думаю, это самое главное и самое интересное. Как мы знаем, ливийская ситуация, в общем, безвыходная. Как она повлияет на российско-турецкие отношения, это он и будет выяснять», — сказал А.Малашенко.

Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Россию может состояться 16 июня, сообщила 11 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. До этого глава МИД Ирана планирует посетить Анкару.