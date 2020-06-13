Правительство Германии опасается, что санкции США из-за Северного потока-2 могут распространиться на госорганы страны

Правительство Германии опасается, что американские санкции из-за «Северного потока-2» могут распространиться на госорганы страны. Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства экономики, под ограничительные меры могут попасть все компании, которые предлагают услуги страхования, модернизации трубопровода или дооснащения судов и другие.

О новых санкциях, которые подготовила группа американских сенаторов, стало известно на прошлой неделе. Ограничительные меры предлагается ввести задним числом – с декабря прошлого года, когда США ввела санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода.

