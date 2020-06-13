В Москве антитела к коронавирусу выявили у трети медиков, прошедших тестирование

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, всего было обследовано более 15 тысяч сотрудников в 60 медучреждениях. Она также напомнила, что ранее иммунитет к новой инфекции был обнаружен у 14% из 650 тысяч человек, сдавших тест. Голикова выразила надежду на то, что подобные исследования позволят понять, насколько глубоко вирус проник в популяцию и насколько население защищено от заболевания.

