Пожар на газораспределительной станции в Казани произошел при переливе сжиженного газа в цистерны

К такому выводу пришли в «Газпроме» — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Огонь, возникший после взрыва, спасатели тушили всю ночь. О ликвидации последствий ЧП рассказал заместитель главы регионального МЧС Константин Чанышев. Жертвой инцидента стал один человек, еще двое пострадали – они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

