Многофункциональным центрам разрешили самостоятельно определять правила приема посетителей

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В сообщении на сайте правительства говориться, что речь, в частности, идет об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями и временном сокращении перечня доступных услуг.

В Москве первые отделения МФЦ возобновили работу лишь в мае. В условиях эпидемии попасть в некоторые центры можно было лишь по предварительной записи.