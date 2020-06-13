В США на следующей неделе намерены опубликовать новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по России

В расширенном варианте будет содержаться больше информации о бывшем советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне и его роли во вмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом, как передает агентство Bloomberg, Минюст США сообщил Федеральному суду в Вашингтоне. Стоун в феврале получил более трех лет заключения по обвинению в даче ложных показаний и попытке помешать расследованию Конгресса США. Сам Трамп называл преследование своего подчиненного незаконным. Сведения о бывшем советнике американского президента в предыдущей версии доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы были скрыты. Однако теперь, как отмечается, они могут быть обнародованы. К слову, ранее суд обязал Минюст представить подробности редактирования доклада Мюллера и проверить, насколько корректно оно было проведено.

В первой версии доклада Мюллера говорилось, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году, однако спецпрокурор не нашел доказательств сговора между командой Трампа и Москвой. Россия все обвинения отрицает.