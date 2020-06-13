Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова отказалась принимать извинения актера

Родные Сергея Захарова считают их «запоздалыми» и намерены добиться справедливого решения суда. Об этом газете РБК сказал адвокат Александр Добровинский.

Актер спустя четыре дня после трагедии опубликовал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего.

ДТП произошло в районе Смоленской площади вечером в понедельник. Jeep, за рулем которого в нетрезвом состоянии находился Ефремов вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель скончался в больнице от полученных травм. В крови Ефремова кроме алкоголя были обнаружены следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет колонии.