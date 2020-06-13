Временный губернатор Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем

Олег Николаев, член центрального комитета «Справедливой России» объявил о своем решении во время рабочего совещания с районами и городами республики. Об этом сообщает агентство « РИА Новости». Он возглавил регион после того, как в начале года бывшего губернатора Михаила Игнатьева уволили из-за утраты доверия. Это произошло на фоне скандала: губернатор заставил подпрыгнуть одно из сотрудников МЧС, торжественно вручая спасателю ключи от новой пожарной машины.