Временный губернатор Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем

Олег Николаев, член центрального комитета «Справедливой России» объявил о своем решении во время рабочего совещания с районами и городами республики. Об этом сообщает агентство « РИА Новости». Он возглавил регион после того, как в начале года бывшего губернатора Михаила Игнатьева уволили из-за утраты доверия. Это произошло на фоне скандала: губернатор заставил подпрыгнуть одно из сотрудников МЧС, торжественно вручая спасателю ключи от новой пожарной машины.
2020-06-13T14:34:25+03:00
2020-06-13T14:34:25+03:00
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14:34, 13 июня 2020
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