В Сахаровском центре сегодня состоится вечер поддержки политзаключенных, пока в онлайн-режиме, сказал нам директор центра Сергей Лукашевский.
Начало мероприятия в 16 часов.
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В Сахаровском центре сегодня состоится вечер поддержки политзаключенных, пока в онлайн-режиме, сказал нам директор центра Сергей Лукашевский.
Начало мероприятия в 16 часов.
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…