Министерство транспорта может снизить тарифы на перевозку нефти по железной дороге

Представитель ведомства в разговоре с газетой РБК сказал, что это будет возможно только при выплате компенсации РЖД. Транспортировка нефтепродуктов приносит компании существенную часть доходов.

Снизить тарифы ранее просил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В ходе встречи с Владимиром Путиным он сказал, что на фоне падения цен расходы на прокачку выросли на треть и призвал привести их «в соответствие». Против снижения тарифов выступила «Транснефть», отметившая, что нефтяным компаниям предоставляются большие налоговые льготы.