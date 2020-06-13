Сегодня состоится ежегодная 24-часовая гонка Ле-Ман

Из-за пандемии коронавируса она пройдет в необычном формате.

«24 часа Ле-Мана» — старейшая из существующих автогонок. Суточный заезд должен был пройти 13–14 июня, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на сентябрь. Сегодня же лучшие автогонщики планеты сядут за руль стимулятора. В виртуальной гонке примут участие Фернандо Алонсо, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Рубенс Барикелло, Фелипе Масса и многие другие. Подобно традиционным гонкам Ле-Ман, выносливость и сосредоточенность станут решающими факторами — каждый водитель будет обязан провести за рулем как минимум четыре часа. Трансляция виртуальной гонки будет вестись на крупнейших спортивных каналах. В Европе заезд можно будет посмотреть на Eurosport, а в США соревнование покажут на ESPN.

Гонка «24 часа Ле-Мана» стартует в 15:00 по парижскому времени.