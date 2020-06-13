Прощание с Сергеем Мохнаткиным проходит в Сахаровском центре

Правозащитник умер в возрасте 66 лет.

В зале прощания собрались родные, близкие и друзья. Среди них были глава движения «За права человека» Лев Пономарев и писатель Виктор Шендерович. Все они говорили об активной гражданской позиции Сергея Мохнаткина, его смелости и умении поддерживать людей, даже когда ему самому было тяжело. В Сахаровский центр принесли много цветов и портреты правозащитника, один из них черно-белый. Церемония прощания началась в 13 часов, собираться на нее стали заранее. Перед входом близкие вспоминали об акциях, в которых участвовали вместе с Сергеем Мохнаткиным и о его выступлениях. В условиях распространение коронавируса в зал разрешили пустить одновременно 30 человек, примерно столько и приехали в Сахаровский центр. Организаторы церемонии призывали придерживаться социальной дистанции и надеть маски и перчатки.

Сергея Мохнаткина дважды судили по статье о нападении на представителя власти. Несколько лет он провел в колонии.