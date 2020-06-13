В Пекине закрыли крупный оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса

Более 10 тысяч его работников протестируют на наличие инфекции, в прилегающих микрорайонах введен жесткий контроль – передает агентство Рейтер. Занятия в школах, которые уже открылись, снова прекращаются, спортивные мероприятия, возобновленные в конце мая, под запретом. Рынок, о котором идет речь, почти полностью обеспечивает потребности города в свежих овощах и фруктах. Для продолжения поставок власти намерены открыть временные павильоны.
2020-06-13T14:03:40+03:00
2020-06-13T14:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 13 июня 2020
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