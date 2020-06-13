Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Самарской области

Прокуратура и СК проводят проверку в связи с трагическим инцидентом.

Двухместный Як-52 упал в километре от места взлета, через 20 минут после начала тренировочного полета при местном аэроклубе ДОСААФ. Судя по кадрам с места крушения, возгорания не произошло – машина уткнулась носовой частью в грунт и от удара конструкция оказалась сильно деформирована. На борту во время планового учебного вылета были опытный 52-летний инструктор первого класса и 18-летний курсант второго года обучения. Оба погибли. На земле жертв и разрушений нет. Куйбышевская транспортная прокуратура и региональное Приволжское управление на транспорте СКР изучают обстоятельства произошедшего. Самолет состоял на учете реестра государственных воздушных судов. Як-52 выпускался с 79 по 98-й годы и использовался преимущественно как тренировочная машина. За последние десять лет произошло как минимум 13 аварий с участием Як-52. В большинстве случаев пилоты погибали.

Последнее крушение легкомоторного Як-52 произошла в Алтайском крае два года назад в Алтайском крае. В Самарской области в 2015 году в результате падения Як-52 также погибли два человека.