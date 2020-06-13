Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения актера Ефремова. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — сказал Добровинский. «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал брата покойного Александр Добровинский. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.