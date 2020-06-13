SpaceX успешно запустила девятую партию спутников Starlink

Трансляция велась на сайте американской компании. 58 аппаратов присоединятся на орбите к остальной группировке, с помощью которой планируется охватить всю планету сигналом для доступа к высокоскоростному интернету. В общей сложности в космос отправлено уже более полутысячи спутников. До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов Соединенных Штатов.