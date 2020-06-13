SpaceX успешно запустила девятую партию спутников Starlink

Трансляция велась на сайте американской компании. 58 аппаратов присоединятся на орбите к остальной группировке, с помощью которой планируется охватить всю планету сигналом для доступа к высокоскоростному интернету. В общей сложности в космос отправлено уже более полутысячи спутников. До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов Соединенных Штатов.
2020-06-13T13:35:08+03:00
2020-06-13T13:35:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659738-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 13 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…