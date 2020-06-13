Чехия закрыла дело об угрозе отравления местных политиков

Служба безопасности сообщила на своем сайте, что информация о покушении оказалсь «историей о варждебности и зависти» меджу двумя сотрудниками российского посольства в Праге. Один из них донес на другого, решив навредить своему коллеге. В итоге оба были высланы из страны.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, из которого следовало, что в Прагу прибыл сотрудник российских спецслужб с дипломатическим паспортом и ядом, якобы предназначенным мэру чешской столицы и главе одного из муниципалитетов, инициировавшему снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Москва назвала публикацию фейком.