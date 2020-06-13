МВД зафиксировало резкое снижение количества преступлений, совершенных мигрантами

В мае этого года по сравнению с прошлым их стало меньше на 10%. Об этом сообщает пресс-служба полиции. В ведомстве отметили, что такая ситуация сложилась вопреки опасениям о том, что криминальная активность иностранных граждан в условиях ограничений, введенных из-за эпидемии, усилится. В частности, о возможном росте преступности среди мигрантов, которые потеряли работу и не могут вернуться домой из-за закрытых границ, ранее говорил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
2020-06-13T13:34:24+03:00
2020-06-13T13:34:24+03:00
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13:34, 13 июня 2020
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