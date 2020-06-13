Из-за репетиции парада Победы в Москве будет ограничена работа аэропортов

Утром в понедельник получасовой перерыв объявят в Домодедово, Внуково, Раменском и Остафьево. Как говорится на сайте Росавиации, это также коснется калужской воздушной гавани Грабцево. Ограничения будут действовать и 20 июня, когда пройдет генеральная репетиция, а также 24 – в день проведения торжественного мероприятия.

Парад, не состоявшийся 9 мая из-за ситуации по коронавирусу, был перенесен на другую дату – годовщину исторического парада в 1945 году. С начала этой недели в Москве досрочно начали снимать основные карантинные ограничения.