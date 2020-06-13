Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала промышленное производство вакцины от коронавируса в сентябре

Препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Предполагается, что государственную регистрацию вакцина пройдет в августе. Примерно через несколько недель после этого, по словам Голиковой, может быть запущено производство препарата, который разрабатывает Государственный научный центр вирусологии «Вектор».
2020-06-13T13:33:03+03:00
2020-06-13T13:33:03+03:00
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13:33, 13 июня 2020
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