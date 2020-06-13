«Газпром» назвал незаконной смену руководства Белгазпромбанка

В финансовой организации на днях прошли обыски, а Комитет государственного контроля Белоруссии возбудил дело в отношении бывших и нынешних сотрудников в создании ОПГ для вывода денег за рубеж. Сайт Tut.by сообщил, что руководить банком предложили Надежде Ермаковой – бывшей главе Нацбанка страны. Бывший руководитель Белгазпромбанка вышел из состава правления в прошлом месяце после объявления о намерении баллотироваться на пост главы государства.

Президент Александр Лукашенко сказал, что дело было заведено по его поручению, однако отверг связь между расследованием и грядущими выборами.

Претензии к топ-менеджменту «Белгазпромбанка» со стороны властей возникли только после объявления Виктора Бабарико о намерении баллотироваться в президенты. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал сам Виктор Бабарико.

Он добавил, что, выдвигаясь кандидатом, он был готов к провокациям и не намерен теперь сдаваться.