Пожарные продолжают ликвидацию пожара на газоперерабатывающей станции

Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС России по республике Татарстан Константин Чанышев.
По имеющимся данным, в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.
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Об этом рассказал замначальника ГУ МЧС России по республике Татарстан Константин Чанышев.
По имеющимся данным, в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…