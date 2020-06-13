В одном из районов Пекина объявили «режим военного времени» из-за вспышки коронавируса

Ее выявили на местном оптовом рынке.

В Пекине вновь возвращаются к былым ограничениям. В одном из районов жителям запрещено покидать свои дома и квартиры, в начальных школах и детских садах возобновившиеся было занятия снова прекращены. Перекрыты все улицы, ведущие к рынку, где выявили коронавирус, а также въезд на находящуюся неподалеку скоростную автотрассу.

Все эти меры были введены, когда стало известно: у пяти работников рынка «Синьфади» — новая инфекция. Как утверждают некоторые китайские издания, коронавирус был обнаружен на доске для разделки рыбы: на ней обрабатывали импортный лосось. Теперь его изъяли из продажи в пекинских сетевых супермаркетах.

Пострадали и те, кто посещал пекинский рынок: по данным властей, коронавирусом из них заболели 45 человек. Сама крупная торговая точка теперь закрыта.

Китай, откуда распространилась коронавирусная инфекция, одним из первых стал снимать введенные ограничения еще несколько месяцев назад.