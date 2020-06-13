Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца.

Сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, теперь предстоит разобраться в установленных в ходе расследования деталях дела и доложить об этом главе СК. В Калининграде уже стартовал судебный процесс по уголовному делу медиков Елены Белой и Элины Сушкевич. Прокуратура просила о слушании в закрытом режиме, решение по делу предстоит принять коллегии присяжных. Накануне директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил о деле калининградских врачей президенту Путину. Заявление он сделал во время торжественной церемонии по случаю Дня России на Поклонной горе.

Ранее Леонид Рошаль предложил провести новую экспертизу и уволить следователей. Доктор полагает, что разбирательство велось непрофессионально. Белую обвиняют в организации умышленного убийства новорождённого, врача-неонатолога центра Элину Сушкевич в убийстве появившегося на свет мальчика у приезжей из Узбекистана. Врачи долгое время находятся под домашним арестом. В материалах дела речь идет об использовании магнезии, из-за ввода которой у появившегося раньше срока ребенка критически упало давление и произошла остановка сердца. Следствие настаивает на том, что это не было ошибкой, а стало результатом умысла. Белая якобы приняла решение, а Сушкевич сделала инъекцию. Врачи утверждают, что это не соответствует фактическим обстоятельствам и не отражает картины произошедшего.

Ранее суд, который начался в конце апреля, отказался возвращать дело в прокуратуру для дополнительного рассмотрения материалов.

В защиту медиков выступило врачебное сообщество, в том числе Российское общество неонатологов и главный детский реаниматолог Минздрава. По мнению профсоюза медиков Москвы, уголовное преследование в подобных случаях неприемлемо – об этом «Эху Москвы» ранее говорил председатель профсоюза Сергей Ремезов.

Ремизов добавил, что страх перед тюремным сроком не позволит должным образом выполнять свои обязанности.

Внимание Бастрыкина поможет разобраться с этим полностью сфабрикованным делом. Такую надежду выразил в разговоре с «Эхом Москвы» адвокат одной из обвиняемых Елены Белой Тимур Маршани.

Дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступления – подчеркнул Тимур Маршани.