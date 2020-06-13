Голикова: Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова, отметившая, что он пришелся на время, когда в стране начался выход из режима нерабочих дней. Она также назвала цифры по смертности от коронавируса в апреле – 1660 человек. Ранее Росстат публиковал жти данные, но вскоре скрыл, на что обратил внимание журналист Михиал Зеленский. При этом оперативный штаб насчитал в апреле на полтысячи меньше жертв эпидемии.

Зарубежный опыт показывает, что активность коронавируса не снижается из-за жаркой погоды. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

При этом, по словам Мурашко, осенние климатические условия могут повлиять на ухудшение ситуации с заболеваемостью.