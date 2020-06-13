Два человека погибли при крушении самолета в Самарской области

Погибшие – 52-летний инструктор и 18-летний курсант. Само воздушное судно – спортивно-тренировочный самолет Як-52 – получил значительные повреждения, однако не загорелся. Об этом сообщает региональное МЧС. На земле жертв и разрушений нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Что стало причиной трагедии пока неясно.