Два человека погибли при крушении самолета в Самарской области

Погибшие – 52-летний инструктор и 18-летний курсант. Само воздушное судно – спортивно-тренировочный самолет Як-52 – получил значительные повреждения, однако не загорелся. Об этом сообщает региональное МЧС. На земле жертв и разрушений нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Что стало причиной трагедии пока неясно.
2020-06-13T12:38:29+03:00
2020-06-13T12:38:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659714-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:38, 13 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Страшна ли предложенная Леонидом Волковым «забастовка» членов комиссий для срыва общероссийского голосования? Если вы опасаетесь за свое здоровье, то остаться дома — ваше право и долг; если вас это не останавливает, то мы полагаем правильным выйти на участки, чтобы иметь возможность рассказывать обществу о том, как все было устроено…